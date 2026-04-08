Piazza Affari: senza freni Mediobanca

(Teleborsa) - Grande giornata per l' istituto di piazzetta Cuccia , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,00%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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