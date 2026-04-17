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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia
In breve
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Indici settoriali
17 aprile 2026 - 10.00
Si muove al ribasso l'
indice media italiano
, che perde lo 0,48%, scambiando a 9.432,16 punti.
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