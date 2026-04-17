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Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries
Composto ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
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