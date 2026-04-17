Piazza Affari: scambi negativi per Comer Industries
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che passa di mano con un calo del 2,81%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Comer Industries. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,67 Euro. Primo supporto visto a 44,67. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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