Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che sta segnando un calo del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Comer Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 45,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```