Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che sta segnando un calo del 2,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Comer Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 45,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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