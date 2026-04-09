Piazza Affari: rally per Comer Industries
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comer Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comer Industries rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 43,03 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45,33. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 47,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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