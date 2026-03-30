Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a +2,71% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Analizzando lo scenario di Comer Industries si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,87 Euro. Prima resistenza a 41,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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