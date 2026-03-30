Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a +2,71% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Analizzando lo scenario di Comer Industries si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,87 Euro. Prima resistenza a 41,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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