Delivery Hero, Uber aumenta la quota al 19,5% con ulteriore 5,6% in opzioni

(Teleborsa) - Delivery Hero , colosso tedesco del food delivery, ha reso noto che Uber ha acquisito ulteriori azioni e strumenti finanziari in Delivery Hero, arrivando così a detenere il 19,5% del capitale sociale, oltre a un ulteriore 5,6% in opzioni.



Delivery Hero "accoglie con favore l'ulteriore investimento di Uber, considerandolo un'ulteriore conferma della validità della sua piattaforma e della strategia Everyday App - si legge in una nota - La società rimane concentrata sul miglioramento delle performance operative e sull'attuazione della revisione strategica al fine di generare valore a lungo termine per tutti gli azionisti".

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