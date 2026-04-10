OPAS TIM, Poste Italiane deposita il documento di offerta presso Consob
(Teleborsa) - Poste Italiane ha depositato presso la CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) totalitaria volontaria annunciata il 22 marzo 2026 sulle azioni di Telecom Italia.
Per ciascuna azione ordinaria di TIM portata in adesione, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo complessivo unitario composto da: i) una componente in denaro pari a 0,167 euro; e ii) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione, pari a 0,0218 azioni ordinarie. A titolo esemplificativo, per ogni 5.000 azioni ordinarie di TIM portate in adesione, saranno corrisposte 109 azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione e 835 euro.
Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB.
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