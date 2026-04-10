OPAS TIM, Poste Italiane deposita il documento di offerta presso Consob

(Teleborsa) - Poste Italiane ha depositato presso la CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) totalitaria volontaria annunciata il 22 marzo 2026 sulle azioni di Telecom Italia .



Per ciascuna azione ordinaria di TIM portata in adesione, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo complessivo unitario composto da: i) una componente in denaro pari a 0,167 euro; e ii) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione, pari a 0,0218 azioni ordinarie. A titolo esemplificativo, per ogni 5.000 azioni ordinarie di TIM portate in adesione, saranno corrisposte 109 azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione e 835 euro.



Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB.

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