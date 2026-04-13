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TIM nomina Evercore e Goldman Sachs come advisor per esaminare l'offerta di Poste

Finanza, Telecomunicazioni
TIM nomina Evercore e Goldman Sachs come advisor per esaminare l'offerta di Poste
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di TIM, ha nominato gli advisor per l'esame dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria e totalitaria promossa da Poste Italiane. In particolare, ad assistere il consiglio nelle analisi e valutazioni sull'OPAS, saranno Evercore e Goldman Sachs in qualità di advisor finanziari e Studio legale Bonelli Erede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato in qualità di advisor legali.
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