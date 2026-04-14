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Tim, prorogata la long stop date per la cessione di Sparkle

Il perfezionamento dell’operazione rimane atteso per il secondo trimestre del 2026

Finanza
Tim, prorogata la long stop date per la cessione di Sparkle
(Teleborsa) - TIM, nell’ambito della cessione di Sparkle, il cui perfezionamento è atteso per il secondo trimestre del 2026, ha fatto sapere di aver firmato con Boost BidCo, veicolo controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipato da Retelit, un accordo che proroga al 15 ottobre 2026 la long-stop date per la chiusura dell’operazione.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)
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