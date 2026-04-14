Tim, prorogata la long stop date per la cessione di Sparkle

Il perfezionamento dell’operazione rimane atteso per il secondo trimestre del 2026

(Teleborsa) - TIM , nell’ambito della cessione di Sparkle, il cui perfezionamento è atteso per il secondo trimestre del 2026, ha fatto sapere di aver firmato con Boost BidCo, veicolo controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipato da Retelit, un accordo che proroga al 15 ottobre 2026 la long-stop date per la chiusura dell’operazione.



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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