MPS, il CdA indica Fabrizio Palermo come unico candidato AD

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha individuato Fabrizio Palermo quale unico candidato alla carica di amministratore delegato.



Palermo, attuale AD di Acea , è risultato essere il candidato con il più elevato punteggio complessivo nell'ambito dell'assessment, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, tra cui esperienza professionale, competenze manageriali e coerenza con le esigenze strategiche della banca, si legge in una nota. L'individuazione è avvenuta all'esito di un processo condotto sotto la supervisione del Comitato Nomine e con il supporto di advisor esterni indipendenti.



Il Consiglio ha anche ritenuto che il profilo di Palermo sia "il più idoneo, nel contesto attuale, a supportare la banca nella fase di trasformazione industriale e di evoluzione strategica in corso, anche in considerazione della comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nei processi di cambiamento e nel presidio delle principali leve di creazione di valore".



Resta fermo che la nomina dell'AD sarà deliberata dal consiglio di amministrazione che risulterà all'esito dell'assemblea del 15 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie



Il CdA, anche a fronte della presentazione di liste concorrenti presentate da altri azionisti, ha deliberato il seguente ordine progressivo dei candidati della lista presentata dal board uscente già pubblicata in data 6 marzo 2026 (Lista n. 1): 1. Maione Nicola (Presidente)

2. Palermo Fabrizio (candidato Amministratore Delegato) 3. Passera Corrado 4. Vivaldi Carlo 5. Caltagirone Alessandro 6. Lombardi Domenico 7. Testi Paolo 8. Boccardelli Paolo 9. Panucci Marcella 10. Paramico Renzulli Francesca 11. De Simone Elena 12. Massa Fabiana

13. Sala Renato 14. Brancadoro Gianluca 15. Lucantoni Paola 16. Centra Antonella 17. Montanari Gianmarco 18. Iarlori Simonetta 19. Pace Francesca 20. Cipriotti Rosa.

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