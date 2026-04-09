MPS, rumors: Caltagirone ha aumentato la propria partecipazione al 13,5%

(Teleborsa) - Il gruppo dell'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone è salito al 13,5% di Banca Monte dei Paschi di Siena a pochi giorni dall'assemblea degli azionisti, convocati a Siena mercoledì 15 aprile, per il rinnovo del consiglio di amministrazione. La notizia è riportata oggi da diversi quotidiani.



Caltagirone, secondo azionista a Rocca Salimbeni dopo Delfin che ha il 17,5%, possedeva l'11,5% delle azioni e nelle ultime settimane avrebbe arrotondato la sua partecipazione acquistando sul mercato un altro 2% della banca con un esborso di quasi 500 milioni di euro.

Condividi

```