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Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile

Modesto guadagno per il Franco rosso crociato contro USD, che avanza di poco a +0,27%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7839. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,787, mentre il primo supporto è stimato a 0,7808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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