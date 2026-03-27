Milano 10:21
43.325 -0,86%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:21
22.350 -1,16%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Seduta in frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,7944.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7971. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7891. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8051.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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