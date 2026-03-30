Milano 11:37
43.387 +0,02%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:37
10.020 +0,52%
Francoforte 11:37
22.274 -0,12%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,13%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,801, mentre il primo supporto è stimato a 0,794. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```