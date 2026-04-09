Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Giornata decisamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi che ha chiuso la seduta in rialzo a 8.263,9.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.412,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.965,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.859,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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