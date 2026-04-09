Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Giornata decisamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi che ha chiuso la seduta in rialzo a 8.263,9.
Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.412,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.965,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.859,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)