Milano 9:59
47.389 +0,13%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9:59
10.618 +0,13%
23.855 +0,20%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Riunione sostanzialmente debole quella del 9 aprile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude gli scambi in frazionale calo a 8.245,8.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.370,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.015,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.725,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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