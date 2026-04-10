Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Riunione sostanzialmente debole quella del 9 aprile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude gli scambi in frazionale calo a 8.245,8.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.370,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.015,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.725,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)