Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:14
10.567 -0,32%
Francoforte 11:14
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.379,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.024,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.734,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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