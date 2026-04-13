Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.379,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.024,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.734,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)