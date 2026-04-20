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/ Banca Mediolanum scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Banca Mediolanum scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 09.35
In forte ribasso la
società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che mostra un -4,69%.
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