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Banca Mediolanum scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Banca Mediolanum scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
In forte ribasso la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che mostra un -4,69%.
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