Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che mostra un decremento del 2,90%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,53. L'equilibrata forza rialzista di Banca Mediolanum è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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