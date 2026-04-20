Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:31
26.538 -0,50%
Dow Jones 19:31
49.394 -0,11%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,04%

Il Nasdaq-100 esordisce a 26.662,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,04%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,04%, dopo un'apertura a 26.662,32.
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