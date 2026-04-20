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Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,04%
Il Nasdaq-100 esordisce a 26.662,32 punti
In breve
,
Finanza
20 aprile 2026 - 15.33
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,04%, dopo un'apertura a 26.662,32.
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