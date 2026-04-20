Milano 20-apr
48.207 -1,36%
Nasdaq 20-apr
26.590 -0,31%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 20-apr
10.605 -0,59%
Francoforte 20-apr
24.418 -1,15%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,01%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.442,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,01%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 49.442,56 punti.
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