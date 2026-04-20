Milano 17-apr
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 17-apr
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Francoforte 17-apr
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,83%

Hang Seng a 26.376,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,83%
Indice Hang Seng +0,83% a quota 26.376,98 all'apertura pomeridiana.
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