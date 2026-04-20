Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:31
26.538 -0,50%
Dow Jones 19:31
49.394 -0,11%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,09% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 49.404,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,09% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,09% alle 19:30 e scambia a 49.404,62 punti.
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