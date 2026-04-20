BPPB nomina Vittorio Sorge direttore generale e Francesco Acito condirettore generale

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha definito gli assetti di governo societario per il triennio 2026-2028. In tale ambito, sono stati costituiti i seguenti comitati endoconsiliari: Comitato Rischi, presieduto da Giuseppe Abatista e composto da Caterina Luisa Appio e Candida Bussoli; Comitato ESG, presieduto da Lucia Forte e composto da Rosa Calderazzi e Valeria Stefanelli; Comitato Esecutivo, di nuova costituzione, presieduto da Luigi Montemurro e composto da Giovanni Rosso e Giuseppe Tammaccaro.



Alla carica di Vicepresidente è stata nominata Rosa Calderazzi.



Nel corso della stessa seduta, il CdA ha nominato Vittorio Sorge, Direttore Generale e Francesco Paolo Acito, Condirettore Generale (Vice Direttore Generale Vicario ai sensi dello Statuto vigente). La scelta dei due manager, che negli ultimi 13 anni hanno ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale, è finalizzata ad assicurare continuità gestionale e a valorizzare le risorse interne.

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