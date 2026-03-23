Philips, John DeFord proposto per ingresso nel board. Roy Jakobs confermato come CEO

(Teleborsa) - Philips , leader globale nelle tecnologie sanitarie, ha annunciato una proposta di nomina e riconferme nel Consiglio di Sorveglianza, in aggiunta alla proposta di riconferma del CEO già annunciata. Il Consiglio di Sorveglianza sottoporrà all'Assemblea Generale degli Azionisti del 2026 una proposta di nomina di John DeFord come nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza.



La raccomandazione per questa nomina si basa sulla sua vasta esperienza nel settore dei dispositivi medici e sulla sua profonda competenza in materia di affari regolatori e sistemi di qualità, in particolare negli Stati Uniti, nonché sulla sua solida esperienza nell'innovazione e nello sviluppo di prodotti. DeFord attualmente ricopre la carica di CEO di Samothrace Medical Innovations (dal 2021). Fino al 2021, è stato Chief Technology Officer di Becton Dickinson, dopo aver ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso C.R. Bard.



Il Consiglio di Sorveglianza presenterà inoltre proposte per la riconferma di Paul Stoffels, Herna Verhagen e Sanjay Poonen.



Marc Harrison, il cui secondo mandato scadrà al termine dell'Assemblea Generale degli Azionisti del 2026, lascerà la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza. Harrison è entrato a far parte del Consiglio di Sorveglianza nel 2018 e ha ricoperto due mandati consecutivi.



Come già annunciato il 10 febbraio, il Consiglio di Sorveglianza propone la riconferma di Roy Jakobs come CEO. La proposta riflette il riconoscimento da parte del Consiglio di Sorveglianza dei progressi compiuti dal 2022 e la fiducia riposta nella sua leadership, in vista della prossima fase di crescita redditizia per Philips.

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