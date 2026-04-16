La spagnola Moraleda sarà presidente di Airbus

(Teleborsa) - Dal 1° ottobre prossimo Airbus avrà come presidente la spagnola Amparo Moraleda, non solo prima donna e ma anche prima persona di nazionalità non francese o tedesca a guidare il gruppo fondato nel 1970.



Moraleda, che succederà a René Obermann, è stata eletta dal Consiglio di amministrazione e la nomina è stata ratificata durante l’Assemblea generale degli azionisti che si è svolta martedì 14 aprile ad Amsterdam. La nomina risponde a una strategia di gruppo industriale che assegna un ruolo importante alla Spagna.



Ingegnere industriale, Amparo Moraleda ha maturato una esperienza ultraventennale in IBM , di cui è stata amministratore delegato per la regione che comprende Spagna, Portogallo, Grecia, Israele e Turchia. Airbus. Moraleda è membro del Consiglio di amministrazione di Airbus dal 2015, in rappresentanza di Sepi, che controlla poco più del 4% del capitale dell’azienda.

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