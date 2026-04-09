Crosetto su Cingolani: politica non giudica operato, lo fanno i mercati

(Teleborsa) - "La politica non giudica l'operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda sulla valutazione sull'operato dell'AD di Leonardo , Roberto Cingolani, dato in uscita in questa tornata di nomine da parte del governo.



Oggi diversi giornali indicano Gianpiero Cutillo e Lorenzo Mariani - rispettivamente responsabile della divisione elicotteri ed ex condirettore generale del gruppo, ora a MBDA - come i favoriti per succedere a Cingolani.



A proposito degli sviluppi sui nuovi vertici di Leonardo, Crosetto si è limitato a dire: "Mi occupo di difesa, non sono azionista di nulla. Sapete più voi di me".

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