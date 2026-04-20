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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas
In rialzo il comparto petrolifero europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 594,68 punti.
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