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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Vendite diffuse sul comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 588,74 punti.
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