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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 589,33 punti.
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