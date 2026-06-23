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L'EURO STOXX Oil & Gas in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Oil & Gas in discesa a Eurozona
Il Comparto petrolifero europeo crolla dell'1,90%, scendendo fino a 574,64 punti.
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