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Francoforte: scambi negativi per DWS

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per DWS
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per DWS, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di DWS subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di DWS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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