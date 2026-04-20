Francoforte: scambi negativi per DWS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per DWS , che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di DWS subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Allo stato attuale lo scenario di breve di DWS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```