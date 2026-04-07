Milano 10:45
46.163 +1,18%
Nasdaq 6-apr
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Dow Jones 6-apr
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Londra 10:45
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Francoforte 10:44
23.345 +0,76%

Francoforte: calo per DWS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per DWS
Ribasso composto e controllato per DWS, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.
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