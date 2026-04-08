Francoforte: allunga il passo DWS

(Teleborsa) - Rialzo per DWS , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,77%.



La tendenza ad una settimana di DWS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di DWS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 56,68 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,08. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```