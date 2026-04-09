Francoforte: andamento negativo per DWS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per DWS , che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di DWS rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di DWS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 56,72 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 55,12. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```