Milano 14:42
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Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 14:42
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Francoforte 14:42
23.810 -1,13%

Londra: movimento negativo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Fresnillo
Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 3,53%.
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