Londra: calo per Persimmon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale costruttore immobiliare britannico , che presenta una flessione del 3,16% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,44%, rispetto a +0,07% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni di breve periodo di Persimmon sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,77 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,59. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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