Londra: andamento negativo per Persimmon
(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, che presenta una flessione dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Persimmon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Persimmon rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Persimmon ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11,35 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,47, mentre il primo supporto è stimato a 11,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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