Londra: andamento negativo per Persimmon

(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico , che presenta una flessione dell'1,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Persimmon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Persimmon rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Persimmon ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11,35 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,47, mentre il primo supporto è stimato a 11,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```