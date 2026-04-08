Londra: su di giri Persimmon

(Teleborsa) - Rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,18%, rispetto a +3,98% del principale indice della Borsa di Londra ).





Analizzando lo scenario di Persimmon si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,69 sterline. Prima resistenza a 12,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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