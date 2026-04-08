Londra: su di giri Persimmon
(Teleborsa) - Rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,18%, rispetto a +3,98% del principale indice della Borsa di Londra).
Analizzando lo scenario di Persimmon si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,69 sterline. Prima resistenza a 12,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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