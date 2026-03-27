Milano 12:55
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Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 12:55
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Francoforte 12:55
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Londra: performance negativa per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Persimmon
Composto ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, in flessione del 2,68% sui valori precedenti.
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