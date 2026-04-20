Londra: positiva la giornata per Centrica

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di elettricità e gas , che lievita dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di Centrica è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Centrica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,992 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,021. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,975.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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