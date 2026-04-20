Londra: positiva la giornata per Centrica
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di elettricità e gas, che lievita dell'1,82%.
La tendenza ad una settimana di Centrica è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Centrica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,992 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,021. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,975.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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