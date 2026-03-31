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Londra: positiva la giornata per BAE Systems

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Londra: positiva la giornata per BAE Systems
Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
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