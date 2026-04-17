Londra: calo per Centrica
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di elettricità e gas, che sta segnando un calo del 3,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Centrica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Centrica evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,039 sterline. Primo supporto a 1,974. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,945.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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