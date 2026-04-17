Londra: calo per Centrica

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di elettricità e gas , che sta segnando un calo del 3,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Centrica . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Centrica evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,039 sterline. Primo supporto a 1,974. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,945.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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