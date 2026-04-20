Milano 14:19
48.200 -1,37%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:19
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Francoforte 14:19
24.376 -1,32%

Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals
Retrocede molto la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,93%.
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