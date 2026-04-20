Londra: si concentrano le vendite su Weir Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , in flessione del 2,52% sui valori precedenti.



Il movimento di Weir Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,23 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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