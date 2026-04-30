Londra: i venditori si accaniscono su Weir Group
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che mostra un -6,78%.
Lo scenario su base settimanale di Weir Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Weir Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,05 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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