Londra: i venditori si accaniscono su Weir Group

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che mostra un -6,78%.



Lo scenario su base settimanale di Weir Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Weir Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,05 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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