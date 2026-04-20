Milano 14:20
48.199 -1,37%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:20
10.601 -0,62%
Francoforte 14:20
24.377 -1,32%

Madrid: giornata depressa per Fluidra

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Fluidra
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce attrezzature per piscine, che mostra un decremento dell'1,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fluidra rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Fluidra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```