Madrid: giornata depressa per Fluidra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce attrezzature per piscine , che mostra un decremento dell'1,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fluidra rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Fluidra è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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