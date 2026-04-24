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Madrid: giornata depressa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 09.50
Rosso per il
gruppo farmaceutico spagnolo
, che sta segnando un calo del 3,30%.
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